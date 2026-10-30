В Уругвае во время учений утонули трое военных

Трое уругвайских военнослужащих утонули во время учений.

Как передает Report, об этом сообщили сухопутные войска республики.

"По техническим причинам, которые в настоящее время выясняются, группа военнослужащих зацепилась за какой-то объект. Это вынудило принять экстренные меры и перерезать основной трос, в результате чего четверо из них оказались под водой", - говорится в сообщении.

Трое военнослужащих погибли. Четвертого военного удалось спасти. "Он был реанимирован и направлен в местную больницу", - отмечается в тексте.

Инцидент произошел в районе города Фрай-Бентос. Военнослужащие должны были проплыть дистанцию 2,5 тыс. м в сопровождении инструкторов. Как сообщили в сухопутных войсках, военные были прикреплены к одному основному тросу.