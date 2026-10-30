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    В Уругвае во время учений утонули трое военных

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 22:22
    В Уругвае во время учений утонули трое военных

    Трое уругвайских военнослужащих утонули во время учений.

    Как передает Report, об этом сообщили сухопутные войска республики.

    "По техническим причинам, которые в настоящее время выясняются, группа военнослужащих зацепилась за какой-то объект. Это вынудило принять экстренные меры и перерезать основной трос, в результате чего четверо из них оказались под водой", - говорится в сообщении.

    Трое военнослужащих погибли. Четвертого военного удалось спасти. "Он был реанимирован и направлен в местную больницу", - отмечается в тексте.

    Инцидент произошел в районе города Фрай-Бентос. Военнослужащие должны были проплыть дистанцию 2,5 тыс. м в сопровождении инструкторов. Как сообщили в сухопутных войсках, военные были прикреплены к одному основному тросу.

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    Uruqvayda hərbi təlim zamanı üç hərbçi boğularaq ölüb
    Three soldiers drown during military exercise in Uruguay
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