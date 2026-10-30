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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Uruqvayda hərbi təlim zamanı üç hərbçi boğularaq ölüb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 22:43
    Uruqvayda hərbi təlim zamanı üç hərbçi boğularaq ölüb

    Uruqvayda keçirilən hərbi təlimlər zamanı üç hərbçi boğularaq ölüb, daha bir hərbçi isə xilas edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Quru Qoşunlarının komandanlığı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırda araşdırılan texniki səbəblərdən bir qrup hərbçi naməlum obyektə ilişib. Bu, təcili tədbirlərin görülməsinə və əsas trosun kəsilməsinə səbəb olub.

    Nəticədə dörd hərbçi suyun altında qalıb. Onlardan üçü həyatını itirib. Dördüncü hərbçi xilas edilib, ona reanimasiya tədbirləri göstərildikdən sonra yerli xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisə Fray Bentos şəhəri yaxınlığında baş verib. Təlim çərçivəsində hərbçilər təlimatçıların müşayiəti ilə 2,5 kilometr məsafəni üzməli olublar. Quru Qoşunlarının məlumatına görə, hərbçilərin hamısı bir əsas trosa bərkidilmiş vəziyyətdə olub.

    Hərbi təlimlər Uruqvay
    В Уругвае во время учений утонули трое военных
    Three soldiers drown during military exercise in Uruguay
    MiniBoss
    MiniBoss

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