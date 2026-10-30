Фон дер Ляйен: ЕС и Канада создают уникальное партнерство

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать особый формат ассоциированного членства Канады в Европейском союзе, который позволит вывести двусторонние отношения на уровень, максимально приближенный к полноправному членству, но без вступления в ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Канада в Монреале.

"Мы хотим вывести наши отношения на максимально возможный уровень", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, идея заключается в ассоциации без присоединения к союзу, поскольку действующие договоры ЕС не позволяют государствам, не относящимся к Европе, становиться его членами.

"Мы можем заменить понятие вступления общей амбицией и видением. Мы можем построить тесное партнерство, которое будет ближе к членству, чем все, что мы делали до сих пор", - сказала глава Еврокомиссии.

Она обозначила три основные цели такого сотрудничества: расширение возможностей для граждан обеих сторон, повышение благосостояния по обе стороны Атлантики и укрепление общей безопасности. Ожидается, что партнерство будет строиться по трем направлениям: политическое взаимодействие, участие в программах ЕС и механизмы управления сотрудничеством.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что нынешний геополитический контекст требует от ЕС и Канады более тесной координации, отметив, что географическое положение страны сегодня менее важно, чем ее готовность совместно действовать и разделять общие ценности.

Ранее предложение фон дер Ляйен вызвало разногласия внутри ЕС: Германия, Франция, Италия и Греция выступили против включения понятия ассоциированного членства в совместную декларацию саммита. В результате из итогового документа эту формулировку исключили, заменив ее обязательством развивать "все более тесную ассоциацию" между ЕС и Канадой.