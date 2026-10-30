ФБР и Секретная служба США приступили к расследованию взлома Binance

Федеральное бюро расследований и Секретная служба США, занимающаяся обеспечением безопасности первых лиц государства, приступили к расследованию обстоятельств масштабного взлома криптовалютной биржи Binance.

Как передает Report, об этом сообщили пресс-службы этих структур.

В ФБР отметили, что "проинформированы об инциденте и взаимодействуют с заинтересованными партнерами из государственного и частного секторов, чтобы оценить масштаб этих действий, проанализировать возможные последствия и скоординировать необходимые следственные меры".

В Секретной службе сообщили, что ее "следователи круглосуточно работают совместно с партнерами из частного сектора, в том числе с компанией [эмитент USDC] Circle, над выявлением, замораживанием, отслеживанием и возвратом средств, похищенных в Binance в четверг". "Мы также тесно сотрудничаем с прокуратурой [столичного] округа Колумбия и правоохранительными органами, чтобы установить личность виновных киберпреступников и привлечь их к ответственности", - добавили в Секретной службе.

Криптовалютная биржа Binance сообщила 29 октября, что подверглась хакерской атаке. Потери могли составить $6,3 млрд. Депозиты остаются незатронутыми, доступ к ним осуществляется в обычном режиме. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств, но ожидает восстановления их работы в течение ближайших двух суток. В сотрудничестве с партнерами в блокчейн-индустрии удалось заморозить часть затронутых активов, на данный момент заблокировано около $3 млрд непосредственно в блокчейне.