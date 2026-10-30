Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    ФБР и Секретная служба США приступили к расследованию взлома Binance

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 21:58
    ФБР и Секретная служба США приступили к расследованию взлома Binance

    Федеральное бюро расследований и Секретная служба США, занимающаяся обеспечением безопасности первых лиц государства, приступили к расследованию обстоятельств масштабного взлома криптовалютной биржи Binance.

    Как передает Report, об этом сообщили пресс-службы этих структур.

    В ФБР отметили, что "проинформированы об инциденте и взаимодействуют с заинтересованными партнерами из государственного и частного секторов, чтобы оценить масштаб этих действий, проанализировать возможные последствия и скоординировать необходимые следственные меры".

    В Секретной службе сообщили, что ее "следователи круглосуточно работают совместно с партнерами из частного сектора, в том числе с компанией [эмитент USDC] Circle, над выявлением, замораживанием, отслеживанием и возвратом средств, похищенных в Binance в четверг". "Мы также тесно сотрудничаем с прокуратурой [столичного] округа Колумбия и правоохранительными органами, чтобы установить личность виновных киберпреступников и привлечь их к ответственности", - добавили в Секретной службе.

    Криптовалютная биржа Binance сообщила 29 октября, что подверглась хакерской атаке. Потери могли составить $6,3 млрд. Депозиты остаются незатронутыми, доступ к ним осуществляется в обычном режиме. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу средств, но ожидает восстановления их работы в течение ближайших двух суток. В сотрудничестве с партнерами в блокчейн-индустрии удалось заморозить часть затронутых активов, на данный момент заблокировано около $3 млрд непосредственно в блокчейне.

    Федеральное бюро расследований США (ФБР) Секретная служба США Биржа Binance
    FTB və Məxfi Xidmət "Binance"ə qarşı kiberhücumla bağlı araşdırmaya başlayıb
    FBI and US Secret Service launch investigation into Binance hack
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    22:36
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль "Зикра: ночь воспоминаний"
    Kультурная политика
    22:34
    "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и возглавил таблицу чемпионата Англии
    Футбол
    22:30
    В Болгарии завершилось голосование во втором туре выборов президента - Обновлено
    Другие страны
    22:14
    Великобритания впервые задействовала дрон Protector для слежки за иностранными судами
    Другие страны
    21:58
    Трамп заявил, что станет отклонять законопроекты демократов, если те победят на выборах
    Другие страны
    21:40
    Арабская коалиция заявила об ударах по объектам хуситов в Йемене
    Другие страны
    21:28
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
    Внутренняя политика
    21:19
    "Реал" на выезде разгромил "Расинг" в матче 11-го тура Ла Лиги
    Футбол
    20:54
    Азербайджанский борец Али Цокаев взял бронзу чемпионата мира в Астане
    Индивидуальные
    Лента новостей