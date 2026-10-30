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    FTB və Məxfi Xidmət "Binance"ə qarşı kiberhücumla bağlı araşdırmaya başlayıb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 22:14
    FTB və Məxfi Xidmət Binanceə qarşı kiberhücumla bağlı araşdırmaya başlayıb

    ABŞ Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) və Məxfi Xidmət "Binance" kriptovalyuta birjasına qarşı genişmiqyaslı kiberhücumun hallarını araşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hər iki qurumun mətbuat xidmətləri məlumat yayıb.

    FTB-dən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı məlumat əldə edilib və hücumun miqyasını müəyyənləşdirmək, mümkün nəticələrini qiymətləndirmək, eləcə də zəruri istintaq tədbirlərini əlaqələndirmək məqsədilə dövlət və özəl sektorun tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq edilir.

    Məxfi Xidmətdən isə qeyd olunub ki, kibercinayətkarların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün Kolumbiya dairəsinin prokurorluğu və hüquq-mühafizə orqanları ilə sıx əməkdaşlıq aparılır.

    Qeyd edək ki, "Binance" kriptovalyuta birjası oktyabrın 29-da haker hücumuna məruz qalıb. İlkin məlumata görə, itkilərin həcmi təxminən 6,3 milyard dollar təşkil edib. Bununla belə, istifadəçilərin depozitlərinə zərər dəyməyib.

    Hücumdan sonra birja vəsaitlərin mədaxili və məxarici üzrə bütün əməliyyatları dayandırıb. Əməliyyatların yaxın iki gün ərzində bərpa olunacağı gözlənilir.

    Blokçeyn sənayesindəki tərəfdaşlarla əməkdaşlıq nəticəsində təsirə məruz qalmış aktivlərin bir hissəsini dondurmaq mümkün olub. Hazırda birbaşa blokçeyndə təxminən 3 milyard dollar dəyərində vəsait bloklanıb.

    Federal Təhlükəsizlik Bürosu (FTB) Binance Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    ФБР и Секретная служба США приступили к расследованию взлома Binance
    FBI and US Secret Service launch investigation into Binance hack
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