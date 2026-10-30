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    Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 21:33
    Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 11 декабря срок действия операционной лицензии для попавшей под санкции компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

    Как передает Report, об этом сообщило Радио и телевидение республики.

    NIS направила запрос в OFAC на продление текущей операционной лицензии 24 октября. Срок ее действия истекал 30 октября.

    Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Министерство финансов США включило сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

    Компания NIS Минфин США
    ABŞ Maliyyə Nazirliyi NIS şirkətinin fəaliyyət lisenziyasının müddətini uzadıb
    US Treasury extends NIS operating license
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