ABŞ Maliyyə Nazirliyi NIS şirkətinin fəaliyyət lisenziyasının müddətini uzadıb
- 30 oktyabr, 2026
- 21:44
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ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) sanksiyalara məruz qalmış NIS ("Serbiya Neft Sənayesi") şirkəti üçün əməliyyat lisenziyasının qüvvədə olma müddətini dekabrın 11-dək uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın radio və televiziyası məlumat yayıb.
NIS oktyabrın 24-də cari əməliyyat lisenziyasının müddətinin uzadılması üçün OFAC-a sorğu göndərmişdi. Onun qüvvədə olma müddəti oktyabrın 30-da başa çatırdı.
NIS sahibləri ABŞ sanksiyalarına məruz qaldıqları üçün öz aktivlərini satmaq məcburiyyətindədirlər. 2025-ci ilin yanvarında ABŞ Maliyyə Nazirliyi Serbiya şirkətini onun majoritar səhmdarı olan "Qazprom neft" ilə birlikdə sanksiya siyahısına daxil edib. Bir neçə təxirəsalmadan sonra məhdudiyyətlər həmin il oktyabrın 9-da qüvvəyə minib.
Serbiyanın Energetika Nazirliyi 2025-ci il noyabrın 11-də məlumat verib ki, NIS-in rusiyalı sahibləri şirkət üzərində nəzarəti üçüncü tərəfə ötürməyə hazır olduqları barədə ABŞ-ni məlumatlandırıblar.