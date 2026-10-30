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    ABŞ Maliyyə Nazirliyi NIS şirkətinin fəaliyyət lisenziyasının müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 21:44
    ABŞ Maliyyə Nazirliyi NIS şirkətinin fəaliyyət lisenziyasının müddətini uzadıb

    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) sanksiyalara məruz qalmış NIS ("Serbiya Neft Sənayesi") şirkəti üçün əməliyyat lisenziyasının qüvvədə olma müddətini dekabrın 11-dək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın radio və televiziyası məlumat yayıb.

    NIS oktyabrın 24-də cari əməliyyat lisenziyasının müddətinin uzadılması üçün OFAC-a sorğu göndərmişdi. Onun qüvvədə olma müddəti oktyabrın 30-da başa çatırdı.

    NIS sahibləri ABŞ sanksiyalarına məruz qaldıqları üçün öz aktivlərini satmaq məcburiyyətindədirlər. 2025-ci ilin yanvarında ABŞ Maliyyə Nazirliyi Serbiya şirkətini onun majoritar səhmdarı olan "Qazprom neft" ilə birlikdə sanksiya siyahısına daxil edib. Bir neçə təxirəsalmadan sonra məhdudiyyətlər həmin il oktyabrın 9-da qüvvəyə minib.

    Serbiyanın Energetika Nazirliyi 2025-ci il noyabrın 11-də məlumat verib ki, NIS-in rusiyalı sahibləri şirkət üzərində nəzarəti üçüncü tərəfə ötürməyə hazır olduqları barədə ABŞ-ni məlumatlandırıblar.

    NIS şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS
    US Treasury extends NIS operating license
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