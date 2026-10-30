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    Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    • 30 октября, 2026
    • 21:09
    Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы

    Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 в итальянском Неаполе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, спортсмен, выступавший в весовой категории 66 кг, победил на пути к финалу Кристиана Бутучини (Хорватия), Алекси Ренара (Франция) и Гагика Мартиросяна (Украина).

    В решающей встрече дзюдоист одержал победу иппоном над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном и завоевал звание чемпиона Европы.

    Ислам Рагимов завоевывает звание чемпиона Европы U-23 второй год подряд. Примечательно, что и в 2025 году он одолел в финале нидерландца ван Хартена.

    Отметим, что в соревнованиях принимают участие 275 дзюдоистов из 36 стран.

    Ислам Рагимов Чемпионат Европы по дзюдо Золотая медаль
    Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub
    Azerbaijani judoka Islam Rahimov crowned European champion
    44 filmi
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