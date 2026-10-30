Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Индивидуальные
- 30 октября, 2026
- 21:09
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Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 в итальянском Неаполе.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, спортсмен, выступавший в весовой категории 66 кг, победил на пути к финалу Кристиана Бутучини (Хорватия), Алекси Ренара (Франция) и Гагика Мартиросяна (Украина).
В решающей встрече дзюдоист одержал победу иппоном над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном и завоевал звание чемпиона Европы.
Ислам Рагимов завоевывает звание чемпиона Европы U-23 второй год подряд. Примечательно, что и в 2025 году он одолел в финале нидерландца ван Хартена.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 275 дзюдоистов из 36 стран.
Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub
Azerbaijani judoka Islam Rahimov crowned European champion
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