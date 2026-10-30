İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:59
    Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub

    İtaliyanın Neapol şəhərində keçirilən cüdo üzrə U-23 Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvü İslam Rəhimov qızıl medal qazanıb.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçu ardıcıl olaraq Kristian Butuçini (Xorvatiya), Aleksi Renarı (Fransa) və yarımfinalda Qaqik Martirosyanı (Ukrayna) məğlub edərək finala yüksəlib.

    O, həlledici görüşdə Niderland təmsilçisi Yoxem van Hartenə ipponla qalib gələrək Avropa çempionu adını qazanıb.

    İslam Rəhimov bununla ardıcıl ikinci dəfə U-23 Avropa çempionatının qalibi olub. Cüdoçu 2025-ci ildə də eyni çəki dərəcəsində qızıl medala sahib çıxmış, finalda məhz Yoxem van Harteni üstələmişdi.

    Qeyd edək ki, Neapolda keçirilən fərdi yarışlara 36 ölkədən 275 cüdoçu qatılıb.

    İslam Rəhimov Cüdo üzrə Avropa çempionatı Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
    Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:14
    Aİ və Kanada "Gələcəyin Alyansı"nı yaratmaq barədə razılığa gəlib
    Digər ölkələr
    21:06
    Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər
    Digər ölkələr
    20:59
    Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub
    Fərdi
    20:59
    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib - Yenilənib
    İnfrastruktur
    20:55
    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turda "Ordu" "Naxçıvanı" məğlub edib
    Komanda
    20:49
    "Gem No. 2" tankerindən neft sızması dayandırılıb
    Energetika
    20:28
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"a məğlub olub
    Futbol
    20:13
    Avropa Komissiyası Ukraynaya 45 milyard avro kredit ayrılmasını təklif edib
    Digər ölkələr
    20:12
    G20 ölkələrinin XİN rəhbərləri Rusiyaya görə birgə foto çəkdirməkdən imtina ediblər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti