Кошта: Мы углубляем политическое партнерство с Канадой, включая участие лидера страны в саммитах ЕС

ЕС и Канада расширяют политическое и институциональное сотрудничество, предусматривающее регулярное участие премьер-министра Канады Марка Карни во встречах на высшем уровне Евросоюза.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Канада в Монреале.

"Мы хотим создать нечто новое - выйти за рамки обычного ассоциированного партнерства, предлагая все, кроме полноценного членства в ЕС", - сказал он.

По словам главы Евросовета, новое партнерство предполагает более тесное взаимодействие на высшем политическом уровне, согласование приоритетов и координацию ответов на общие вызовы.

Кошта сообщил, что рассчитывает принять Карни на саммите Европейского политического сообщества в Дублине через две недели, а также пригласить его на заседание Европейского совета в июне следующего года.

Кроме того, весной запланирована совместная встреча Коллегии Еврокомиссии и правительства Канады.

Кошта подчеркнул, что ЕС и Канада намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности и обороны, торговли, инвестиций и поддержки Украины, назвав новое партнерство примером взаимодействия демократий в условиях давления на международный порядок, основанный на правилах.