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    Кошта: Мы углубляем политическое партнерство с Канадой, включая участие лидера страны в саммитах ЕС

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 21:40
    Кошта: Мы углубляем политическое партнерство с Канадой, включая участие лидера страны в саммитах ЕС

    ЕС и Канада расширяют политическое и институциональное сотрудничество, предусматривающее регулярное участие премьер-министра Канады Марка Карни во встречах на высшем уровне Евросоюза.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Канада в Монреале.

    "Мы хотим создать нечто новое - выйти за рамки обычного ассоциированного партнерства, предлагая все, кроме полноценного членства в ЕС", - сказал он.

    По словам главы Евросовета, новое партнерство предполагает более тесное взаимодействие на высшем политическом уровне, согласование приоритетов и координацию ответов на общие вызовы.

    Кошта сообщил, что рассчитывает принять Карни на саммите Европейского политического сообщества в Дублине через две недели, а также пригласить его на заседание Европейского совета в июне следующего года.

    Кроме того, весной запланирована совместная встреча Коллегии Еврокомиссии и правительства Канады.

    Кошта подчеркнул, что ЕС и Канада намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности и обороны, торговли, инвестиций и поддержки Украины, назвав новое партнерство примером взаимодействия демократий в условиях давления на международный порядок, основанный на правилах.

    Антониу Кошта Совет Европейского союза Канада
    Koşta: Kanada ilə siyasi tərəfdaşlığı dərinləşdirir və ölkə liderini Aİ sammitlərinə dəvət edirik
    Costa: We are deepening political partnership with Canada
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