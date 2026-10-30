Кошта: Мы углубляем политическое партнерство с Канадой, включая участие лидера страны в саммитах ЕС
- 30 октября, 2026
- 21:40
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ЕС и Канада расширяют политическое и институциональное сотрудничество, предусматривающее регулярное участие премьер-министра Канады Марка Карни во встречах на высшем уровне Евросоюза.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Канада в Монреале.
"Мы хотим создать нечто новое - выйти за рамки обычного ассоциированного партнерства, предлагая все, кроме полноценного членства в ЕС", - сказал он.
По словам главы Евросовета, новое партнерство предполагает более тесное взаимодействие на высшем политическом уровне, согласование приоритетов и координацию ответов на общие вызовы.
Кошта сообщил, что рассчитывает принять Карни на саммите Европейского политического сообщества в Дублине через две недели, а также пригласить его на заседание Европейского совета в июне следующего года.
Кроме того, весной запланирована совместная встреча Коллегии Еврокомиссии и правительства Канады.
Кошта подчеркнул, что ЕС и Канада намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности и обороны, торговли, инвестиций и поддержки Украины, назвав новое партнерство примером взаимодействия демократий в условиях давления на международный порядок, основанный на правилах.