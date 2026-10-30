ОАЭ сообщили о прекращении утечки нефти из танкера Gem No. 2

Утечка нефти из танкера Gem No. 2 у побережья ОАЭ остановлена, новых случаев разлива нефти не выявлено, очистка пострадавших прибрежных районов продолжается.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на министерство окружающей среды ОЭА.

По информации ведомства, нефтяное пятно сосредоточено у северного эмирата Умм-эль-Кувейн и частично распространяется в направлении прибрежных районов соседних северных эмиратов Рас-эль-Хайма, Аджман и Шарджа.

Министерство отмечает, что концентрация нефтяного загрязнения в море заметно снизилась.

В качестве меры предосторожности власти временно закрыли некоторые пляжи и прибрежные зоны. При этом в министерстве окружающей среды подчеркнули, что это решение вовсе не говорит об обнаружении загрязнения на каждом из этих участков.

Власти не раскрывают причины разлива. При этом источники Reuters в судоходной отрасли заявили, что причиной утечки мог стать снаряд, который 9 октября попал в судно, вызвав пожар, который впоследствии был потушен.