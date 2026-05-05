В КНР в результате взрыва на заводе по производству фейерверков погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате взрывы на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань в центральном Китае возросло до 26 человек.

Как передает Report со ссылкой на китайские медиа, об этом в ходе пресс-конференции заявил мэр города Чанша Чэнь Бочжан.

По его словам, ранения получил 61 человек.

Отметим, что взрыв произошел в понедельник на заводе компании "Хуашэн".

07:39

Число жертв взрыва на заводе фейерверков в китайской провинции Хунань возросло до 21, ранее была информация о трех погибших.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По его данным, в результате инцидента 61 человек получил ранения различной степени тяжести.

В зоне чрезвычайного происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных бригад, общая численность мобилизованного персонала составляет 482 человека. Отмечается, что взрывная волна в результате мощной детонации повредила здания в радиусе 300-400 м.