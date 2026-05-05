Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мехмет Фатих Каджыр: Доля местного производства в оборонпроме Турции превысила 80%

    Армия
    • 05 мая, 2026
    • 14:46
    Мехмет Фатих Каджыр: Доля местного производства в оборонпроме Турции превысила 80%

    Уровень локального производства в оборонной промышленности Турции превысила 80%.

    Как передает корреспондент Report из Турции, об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Каджыр на открытии выставки оборонной, авиационной и космической промышленности "SAHA 2026" в Стамбуле.

    По его словам, в оборонной промышленности Турции усиливается технологическая независимость:

    "Турция в последние годы развивает отечественную и национальную оборонную промышленность, значительно сократив внешнюю зависимость. Доля местного производства в оборонной сфере выросла с 20% до более чем 80%".

    Каджыр также отметил, что Турция стала одной из ведущих стран в мире по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): "В настоящее время начались испытательные полеты истребителя пятого поколения KAAN, развиваются беспилотный летательный аппарат Kızılelma и другие беспилотные военные системы. Кроме того, достигнуты значительные успехи в разработке ракет Gökdoğan и Bozdoğan, танк Altay принят на вооружение армии, а система противовоздушной обороны "Стальной купол" активно внедряется".

    Министр добавил, что благодаря достигнутым успехам Турция стала страной-экспортером военной продукции и продолжает укреплять технологическую независимость в этой сфере.

    Мехмет Фатих Каджыр SAHA 2026 Оборонная промышленность Турция
    Mehmet Fatih Kacır: Türkiyə müdafiə sənayesində yerli istehsalın payı 80 %-i ötüb
    Minister: Türkiye's defense industry hits 80% local production

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей