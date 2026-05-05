    Hərbi
    05 may, 2026
    14:19
    Mehmet Fatih Kacır: Türkiyə müdafiə sənayesində yerli istehsalın payı 80 %-i ötüb

    Türkiyə müdafiə sənayesində yerli istehsalın payı 80 %-i ötüb.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin sənaye və texnologiya naziri Mehmet Fatih Kacır İstanbulda keçirilən "SAHA 2026" Müdafiə, Aviasiya və Kosmik Sənaye Sərgisinin açılış mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə müdafiə sənayesində strateji dönüş və texnoloji müstəqillik güclənir:

    "Türkiyə son illərdə yerli və milli müdafiə sənayesini inkişaf etdirərək xarici asılılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Artıq ölkə müdafiə sənayesində yerli istehsalın payını 20 %-dən 80 %-dən yuxarı səviyyəyə qaldırıb".

    Nazir Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) istehsalında dünyanın aparıcı ölkələrindən birinə çevrildiyini də söyləyib:

    "Hazırda "KAAN" adlı beşinci nəsil döyüş təyyarəsinin sınaq uçuşu başlayıb, "Kızılelma" pilotsuz təyyarəsi və digər pilotsuz hərbi vasitələr inkişaf etdirilir. Bundan əlavə, "Gökdoğan" və "Bozdoğan" raketləri ilə bağlı mühüm irəliləyişlər əldə olunub, "Altay" tankı ordunun istifadəsinə verilib, "Dəmir qübbə" hava hücumundan müdafiə sistemi isə aktiv şəkildə tətbiq olunur".

    M.Kacır həmçinin vurğulayıb ki, Türkiyə müdafiə sənayesində əldə etdiyi nailiyyətlər sayəsində artıq hərbi məhsullar ixrac edən ölkəyə çevrilib və bu sahədə texnoloji müstəqilliyini daha da möhkəmləndirir.

    Мехмет Фатих Каджыр: Доля местного производства в оборонпроме Турции превысила 80%
    Minister: Türkiye's defense industry hits 80% local production

