"Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun baş hakimi açıqlanıb
Futbol
- 22 oktyabr, 2026
- 14:39
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Türkiyə Superliqasının IX turunda keçiriləcək "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun baş hakimi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İstanbul derbisi FIFA referisi Atilla Karaoğlana tapşırılıb.
Xatırladaq ki, "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyunu oktyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.
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