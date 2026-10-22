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    "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun baş hakimi açıqlanıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 14:39
    Qalatasaray - Fənərbağça oyununun baş hakimi açıqlanıb

    Türkiyə Superliqasının IX turunda keçiriləcək "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun baş hakimi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İstanbul derbisi FIFA referisi Atilla Karaoğlana tapşırılıb.

    Xatırladaq ki, "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyunu oktyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

    Fənərbağça FK Qalatasaray FK Türkiyə Superliqası Türkiyə Futbol Federasiyası
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