Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза

    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 14:42
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза

    5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были затронуты встречи главы государства с Мартином Чунгонгом.

    Генеральный секретарь Межпарламентского союза поздравил президента Ильхама Алиева с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, а также с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

    Глава государства поблагодарил за поздравления.

    Отметив достигнутые в Вашингтоне успехи, связанные с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией, президент Ильхам Алиев сообщил, что между нашими странами уже налажены торгово-экономические отношения. Он сказал, что Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзитные грузы, следующие в Армению.

    Участие президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м Саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в столице Армении Иреване, было расценено как историческое событие, направленное на нормализацию отношений между двумя странами.

    Глава государства положительно оценил роль Межпарламентского союза в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией, а также для проведения регулярных встреч председателей парламентов Азербайджана и Армении с целью обсуждения мирного процесса.

    В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом.

    Подчеркнув активное участие Азербайджана в работе Межпарламентского союза, генеральный секретарь коснулся вклада нашей страны в межпарламентский диалог.

    На встрече говорилось о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Также было подчеркнуто, что Азербайджан страдает от минной проблемы, отмечены препятствия, создаваемые минами для мирного населения и созидательного процесса, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества, перспективах связей и развитии межпарламентского диалога.

    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза
    Ильхам Алиев принял генсека Межпарламентского союза

    Ильхам Алиев Мартин Чунгонг Межпарламентский союз
    Фото
    İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev received Secretary General of the Inter-Parliamentary Union

    Последние новости

    21:13

    Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и США

    В регионе
    21:11

    Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

    Другие страны
    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    Лента новостей