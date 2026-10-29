Места памяти Западного Азербайджана: Кясаман - одно из древних азербайджанских поселений Гёйчи

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории азербайджанского села Кясаман (ныне Арпунк), где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы, расположенного на территории современной Армении.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

В царский период село называлось Кясаман, Касаман, а в советский период - Кясаман, Багар, Бахар. По меньшей мере на протяжении полутора столетий село носило название Кясаман. В январе 1978 года его название было изменено на Бахар.

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Арпунк. С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства.

В 1829–1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. Согласно приведенным в документе данным, в селе Кясаман проживало 166 человек - все предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, которые приводятся также в армянских источниках, в разные годы до 1914 года в селе проживали исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1873 году в селе проживало 379 человек, все - предки азербайджанцев. В 1886 году - 492 человека, все - предки азербайджанцев. В 1897 году численность населения составляла 671 человек, все - предки азербайджанцев.

В 1906 году в селе проживало 713 человек, преимущественно предки азербайджанцев. В 1908 году - 713 человек, все - предки азербайджанцев. В 1911 году в селе проживало 738 человек, преимущественно предки азербайджанцев, а в 1914 году - 966 человек, также преимущественно предки азербайджанцев.

Согласно архивным документам, в середине апреля 1919 года в селе Кясаман армянскими войсками была устроена резня, а само село было разрушено.

Последствия этнической чистки видны при сравнении численности тюркских жителей села в предыдущие годы с данными переписи населения Советской Армении 1922 года. В 1922 году в селе проживало 249 человек, все - азербайджанцы.

С 1930 года село находилось в составе Басаргечарского района, который в 1969 году был переименован в Варденисский.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села проживали азербайджанцы. В 1926 году в селе проживало 414 человек, все - азербайджанцы, в 1931 году - 569 человек, все - азербайджанцы. В 1959 году численность населения составляла 587 человек, преимущественно азербайджанцы.

В 1970 году в селе проживал 891 человек, все - азербайджанцы, в 1979 году - 955 человек, все - азербайджанцы. В 1989 году в селе проживало 693 человека.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими разрушенными надгробиями.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" - научно-исследовательская работа, в рамках которой в ходе полевых исследований на территории современной Армении впервые были собраны сведения примерно о 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.