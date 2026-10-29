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    Скончался народный артист Заур Рзаев

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 19:02
    Скончался народный артист Заур Рзаев

    Народный артист Азербайджана Заур Рзаев умер в больнице, где проходил лечение.

    Об этом Report сообщил его сын Азер Рзаев.

    Напомним, что 74-летний З.Рзаев проходил лечение в Центральной больнице нефтяников.

    Заур Рзаев Народный артист Азербайджана
    Xalq artisti Zaur Rzayev vəfat edib
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