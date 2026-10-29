Скончался народный артист Заур Рзаев
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 19:02
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Народный артист Азербайджана Заур Рзаев умер в больнице, где проходил лечение.
Об этом Report сообщил его сын Азер Рзаев.
Напомним, что 74-летний З.Рзаев проходил лечение в Центральной больнице нефтяников.
Последние новости
20:08
Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабряДругие страны
19:58
Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭИндивидуальные
19:56
Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружияДругие страны
19:42
Такаити: Япония начиная с декабря постепенно сократит субсидии на бензинДругие страны
19:32
ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на минеВ регионе
19:31
АПБА: Факт пищевого отравления в джейранбатанской школе не подтвердился - Обновлено-2Происшествия
19:23
В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовкиДругие страны
19:22
Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газаЭнергетика
19:18
Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм