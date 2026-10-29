Нетаньяху сохраняет лидерство на выборах после подсчета 97,3% бюллетеней

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует после подсчета 97,3% бюллетеней по итогам прошедших 27 октября парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Таким образом, "Ликуд" получает 27 мандатов в 120-местном парламенте, а партия "Яшар" главного конкурента Нетаньяху от оппозиции Гади Айзенкота занимает вторую строчку, получая 21 место.

Сохраняется лидерство и блока "Ликуд", и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и ортодоксальных партий, которые образуют действующую правящую коалицию. На данный момент этот блок контролирует 53 кресла из 120, а оппозиция пока получает 48 мест в парламенте. 19 мандатов получают арабские партии, с которыми, по прогнозам, не готовы вступать в коалицию ни оппозиция, ни "Ликуд".

Для формирования правительства необходима коалиция, контролирующая как минимум 61 место в Кнессете (парламент), которых пока не получает ни одна политическая сила.

Окончательные итоги будут опубликованы не позднее 4 ноября.