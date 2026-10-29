НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане
Армия
- 29 октября, 2026
- 18:57
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НАТО завершил оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" Военно-воздушных сил Азербайджана, проводимое в рамках Программы концепции операционных возможностей Альянса.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В соответствии с планом были выполнены условные задачи: эвакуация раненых, транспортировка гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малой высоте. Наряду с этим была проверена деятельность экипажей при устранении различных неисправностей, которые могут возникнуть в авиационных средствах.
Эксперты НАТО высоко оценили возможности и способности заявленной пары вертолетов и их экипажного состава, а также соответствующих подразделений.
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