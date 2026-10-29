НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане

НАТО завершил оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" Военно-воздушных сил Азербайджана, проводимое в рамках Программы концепции операционных возможностей Альянса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом были выполнены условные задачи: эвакуация раненых, транспортировка гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малой высоте. Наряду с этим была проверена деятельность экипажей при устранении различных неисправностей, которые могут возникнуть в авиационных средствах.

Эксперты НАТО высоко оценили возможности и способности заявленной пары вертолетов и их экипажного состава, а также соответствующих подразделений.