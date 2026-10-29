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    НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане

    Армия
    • 29 октября, 2026
    • 18:57
    НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане

    НАТО завершил оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" Военно-воздушных сил Азербайджана, проводимое в рамках Программы концепции операционных возможностей Альянса.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В соответствии с планом были выполнены условные задачи: эвакуация раненых, транспортировка гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малой высоте. Наряду с этим была проверена деятельность экипажей при устранении различных неисправностей, которые могут возникнуть в авиационных средствах.

    Эксперты НАТО высоко оценили возможности и способности заявленной пары вертолетов и их экипажного состава, а также соответствующих подразделений.

    НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане
    НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане
    НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане
    НАТО завершил оценивание авиации в Азербайджане

    Североатлантический альянс (НАТО) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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    Bakıda keçirilən NATO qiymətləndirilməsi başa çatıb
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    NATO helicopter evaluation concludes in Baku
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