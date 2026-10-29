В Загребе представлены достижения Азербайджана в рамках зеленого перехода
- 29 октября, 2026
- 18:27
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Азербайджан принял участие в панельных дискуссиях конференции, проведенной в рамках Загребской выставки зеленой энергии 2026 года (Green Energy Fair).
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов в соцсети X.
"Я был рад принять участие в панельных дискуссиях конференции, проведенной в рамках Загребской выставки зеленой энергии", - отметил он.
В ходе дискуссий были отмечены достижения Азербайджана в области продвижения зеленого перехода, в том числе расширение возобновляемой энергетики, вклад страны в глобальные усилия по борьбе с изменением климата: "Также я рассказал о текущем состоянии и будущих перспективах энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами Евросоюза, в особенности с Хорватией.
Уделив особое внимание проекту Зеленого энергетического коридора (Каспийское море - Черное море - Европа), я проинформировал участников о возможностях для укрепления региональной энергетической взаимосвязанности и дальнейшего расширения сотрудничества в области зеленой энергии".
Was pleased to participate in the panel discussions at the Conference held as part of the Zagreb Green Energy Fair 2026. During the discussions, I highlighted Azerbaijan’s achievements in advancing the green transition, including the expansion of renewable energy, the country’s contribution to global efforts to combat climate change, and the current state and future prospects of energy cooperation between Azerbaijan and the European Union, particularly with Croatia. I placed special focus on the Green Energy Corridor project (Caspian Sea–Black Sea–Europe) informing participants about the significant opportunities for strengthening regional energy connectivity and further expanding cooperation in the field of green energy.— Anar Imanov (@A_L_Imanov) October 29, 2026