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    В Загребе представлены достижения Азербайджана в рамках зеленого перехода

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 18:27
    В Загребе представлены достижения Азербайджана в рамках зеленого перехода

    Азербайджан принял участие в панельных дискуссиях конференции, проведенной в рамках Загребской выставки зеленой энергии 2026 года (Green Energy Fair).

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов в соцсети X.

    "Я был рад принять участие в панельных дискуссиях конференции, проведенной в рамках Загребской выставки зеленой энергии", - отметил он.

    В ходе дискуссий были отмечены достижения Азербайджана в области продвижения зеленого перехода, в том числе расширение возобновляемой энергетики, вклад страны в глобальные усилия по борьбе с изменением климата: "Также я рассказал о текущем состоянии и будущих перспективах энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами Евросоюза, в особенности с Хорватией.

    Уделив особое внимание проекту Зеленого энергетического коридора (Каспийское море - Черное море - Европа), я проинформировал участников о возможностях для укрепления региональной энергетической взаимосвязанности и дальнейшего расширения сотрудничества в области зеленой энергии".

    Анар Иманов Зеленый переход Изменение климата Зеленая энергия Азербайджан Хорватия Европейский союз (ЕС)
    Zaqrebdə Azərbaycanın yaşıl keçidin irəlilədilməsindəki nailiyyətləri açıqlanıb
    Anar Imanov presents Azerbaijan's green transition achievements in Zagreb
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