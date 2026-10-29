Zaqrebdə Azərbaycanın yaşıl keçidin irəlilədilməsindəki nailiyyətləri açıqlanıb
- 29 oktyabr, 2026
- 18:13
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Azərbaycan "Zaqreb Yaşıl Enerji Sərgisi 2026" çərçivəsində keçirilən konfransın panel müzakirələrində iştirak edib və ölkənin yaşıl keçidin irəlilədilməsi sahəsindəki nailiyyətləri barədə məlumat verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xorvatiyadakı səfiri Anar İmanov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Zaqreb Yaşıl Enerji Sərgisi 2026" çərçivəsində keçirilən konfransın panel müzakirələrində iştirak etməkdən məmnun oldum", - o bildirib.
Müzakirələr zamanı Azərbaycanın yaşıl keçidin irəlilədilməsi sahəsindəki nailiyyətləri, o cümlədən bərpa olunan enerjinin genişləndirilməsi, ölkənin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üzrə qlobal səylərə verdiyi töhfə vurğulanıb: "Eləcə də Azərbaycanla Avropa İttifaqı, xüsusən də Xorvatiya arasında enerji əməkdaşlığının hazırkı vəziyyətini və gələcək perspektivlərini vurğuladım.
Mən Yaşıl Enerji Dəhlizi (Xəzər dənizi - Qara dəniz - Avropa) layihəsinə xüsusi diqqət ayıraraq, iştirakçıları regional enerji bağlantısının gücləndirilməsi və yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün mühüm imkanlar barədə məlumatlandırdım".
Was pleased to participate in the panel discussions at the Conference held as part of the Zagreb Green Energy Fair 2026. During the discussions, I highlighted Azerbaijan’s achievements in advancing the green transition, including the expansion of renewable energy, the country’s contribution to global efforts to combat climate change, and the current state and future prospects of energy cooperation between Azerbaijan and the European Union, particularly with Croatia. I placed special focus on the Green Energy Corridor project (Caspian Sea–Black Sea–Europe) informing participants about the significant opportunities for strengthening regional energy connectivity and further expanding cooperation in the field of green energy.— Anar Imanov (@A_L_Imanov) October 29, 2026