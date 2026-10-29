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    Эрдоган на встрече с Мирзиёевым заявил об укреплении ОТГ

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 18:43
    Эрдоган на встрече с Мирзиёевым заявил об укреплении ОТГ

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Анкаре, где проходит 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

    Отмечается, что в ходе беседы турецкий лидер заявил о своей уверенности в том, что ОТГ продолжит и далее укреплять свои позиции.

    Лидеры также обсудили турецко-узбекистанские отношения, региональные и глобальные вопросы.

    Кроме того, президент Узбекистана был приглашен на Саммит лидеров COP31, который пройдет в Анталье.

    Реджеп Тайип Эрдоган Шавкат Мирзиёев Организация тюркских государств (ОТГ)
    Ərdoğan Mirziyoyevlə görüşdə TDT-nin güclənəcəyini bildirib
    Erdoğan, Mirziyoyev discuss bilateral ties and Turkic cooperation
    44 filmi
    44 filmi

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