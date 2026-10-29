Эрдоган на встрече с Мирзиёевым заявил об укреплении ОТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Анкаре, где проходит 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

Отмечается, что в ходе беседы турецкий лидер заявил о своей уверенности в том, что ОТГ продолжит и далее укреплять свои позиции.

Лидеры также обсудили турецко-узбекистанские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Кроме того, президент Узбекистана был приглашен на Саммит лидеров COP31, который пройдет в Анталье.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni iş birliği hamleleriyle güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını, Ankara’daki Liderler Zirvesi’nin bu yolda önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.