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    Ərdoğan Mirziyoyevlə görüşdə TDT-nin güclənəcəyini bildirib

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 18:25
    Ərdoğan Mirziyoyevlə görüşdə TDT-nin güclənəcəyini bildirib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb və söhbət zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) güclənərək yoluna davam edəcəyinə inandığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Liderlər Türkiyə-Özbəkistan ikitərəfli əlaqələri, regional və qlobal məsələləri də müzakirə ediblər.

    Bundan başqa, Özbəkistan Prezidenti Antalyada keçiriləcək COP31 Liderlər Zirvəsinə dəvət olunub.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şavkat Mirziyoyev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Эрдоган на встрече с Мирзиёевым заявил об укреплении ОТГ
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