Ərdoğan Mirziyoyevlə görüşdə TDT-nin güclənəcəyini bildirib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb və söhbət zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) güclənərək yoluna davam edəcəyinə inandığını bildirib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

Liderlər Türkiyə-Özbəkistan ikitərəfli əlaqələri, regional və qlobal məsələləri də müzakirə ediblər.

Bundan başqa, Özbəkistan Prezidenti Antalyada keçiriləcək COP31 Liderlər Zirvəsinə dəvət olunub.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni iş birliği hamleleriyle güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını, Ankara’daki Liderler Zirvesi’nin bu yolda önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.