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    Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничества

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 18:38
    Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничества

    Азербайджан и Кения обсудили вопросы правового сотрудничества.

    Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече генерального прокурора Кямрана Алиева с делегацией во главе с директором Государственной прокуратуры Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой.

    Стороны обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Кенией, расширение правового сотрудничества между органами прокуратуры, а также реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного в сентябре 2024 года.

    Кямран Алиев отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, взаимные визиты и обмен опытом будут способствовать укреплению двусторонних связей.

    Ренсон Мулеле Ингонга выразил благодарность за поддержку в рамках международных и региональных мероприятий, в том числе по вопросам Африки и региона Индийского океана в Международной ассоциации прокуроров, и подчеркнул важность развития профессиональных связей между ведомствами.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана
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    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Kenya discuss expanding legal cooperation
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