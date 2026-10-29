Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничества

Азербайджан и Кения обсудили вопросы правового сотрудничества.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече генерального прокурора Кямрана Алиева с делегацией во главе с директором Государственной прокуратуры Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой.

Стороны обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Кенией, расширение правового сотрудничества между органами прокуратуры, а также реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного в сентябре 2024 года.

Кямран Алиев отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, взаимные визиты и обмен опытом будут способствовать укреплению двусторонних связей.

Ренсон Мулеле Ингонга выразил благодарность за поддержку в рамках международных и региональных мероприятий, в том числе по вопросам Африки и региона Индийского океана в Международной ассоциации прокуроров, и подчеркнул важность развития профессиональных связей между ведомствами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.