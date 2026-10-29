Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничества
- 29 октября, 2026
- 18:38
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Азербайджан и Кения обсудили вопросы правового сотрудничества.
Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече генерального прокурора Кямрана Алиева с делегацией во главе с директором Государственной прокуратуры Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой.
Стороны обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Кенией, расширение правового сотрудничества между органами прокуратуры, а также реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного в сентябре 2024 года.
Кямран Алиев отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, взаимные визиты и обмен опытом будут способствовать укреплению двусторонних связей.
Ренсон Мулеле Ингонга выразил благодарность за поддержку в рамках международных и региональных мероприятий, в том числе по вопросам Африки и региона Индийского океана в Международной ассоциации прокуроров, и подчеркнул важность развития профессиональных связей между ведомствами.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.