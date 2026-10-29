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    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 18:20
    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müzakirələr Baş prokuror Kamran Əliyevin keniyalı həmkarı Renson Mulele İnqonqanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Keniya arasında əlaqələrin inkişafı, prokurorluq orqanları arasında hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və 2024-cü ilin sentyabrında imzalanmış Anlaşma Memorandumunun icrası məsələləri müzakirə olunub. Baş prokuror iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın praktiki məzmununun zənginləşdirilməsinin, qarşılıqlı səfərlərin və təcrübə mübadiləsinin əlaqələrin inkişafına töhfə verəcəyini bildirib.

    Renson Mulele İnqonqa beynəlxalq və regional tədbirlər çərçivəsində, o cümlədən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Afrika və Hind okeanı regionu üzrə məsələlərdə Azərbaycan Prokurorluğu tərəfindən göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edərək, qurumlar arasında peşəkar əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Keniya
    Азербайджан и Кения обсудили расширение правового сотрудничества
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    Azerbaijan, Kenya discuss expanding legal cooperation
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