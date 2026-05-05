Байрамов и Каллас проводят переговоры один на один - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС Кая Каллас проводят переговоры в формате один на один.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча проходит во внешнеполитическом ведомстве в рамках визита Каллас в Баку.

"Визит подчеркивает важность взаимодействия и диалога между Азербайджаном и Европейским союзом на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики. Он предоставляет возможность расширить сотрудничество на основе взаимного уважения и общих интересов", - отметили в МИД.