Байрамов и Каллас проводят переговоры один на один - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 05 мая, 2026
- 14:31
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС Кая Каллас проводят переговоры в формате один на один.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.
В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча проходит во внешнеполитическом ведомстве в рамках визита Каллас в Баку.
"Визит подчеркивает важность взаимодействия и диалога между Азербайджаном и Европейским союзом на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики. Он предоставляет возможность расширить сотрудничество на основе взаимного уважения и общих интересов", - отметили в МИД.
