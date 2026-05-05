Турция и Саудовская Аравия планируют отменить визы для граждан

Турция и Саудовская Аравия планируют 6 мая подписать соглашение об отмене визовых требований для своих граждан в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан и его саудовский коллега принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд будут председательствовать на заседании Координационного совета Турция - Саудовская Аравия.

"В ходе встречи, как ожидается, будет подписано соглашение, касающееся владельцев обычных и дипломатических паспортов", - отметил источник.

По его словам, в рамках обсуждений ситуации на Ближнем Востоке Фидан подтвердит стремление Турции к "региональной ответственности" в решении проблем и подчеркнет, что Анкара продолжит вносить конструктивный вклад в усилия по прекращению войны в Иране.

Кроме того, он отметит, что события вокруг Ормузского пролива не должны привести к "новой напряженности и провокациям".