    Турция и Саудовская Аравия планируют отменить визы для граждан

    Турция и Саудовская Аравия планируют 6 мая подписать соглашение об отмене визовых требований для своих граждан в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

    Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан и его саудовский коллега принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд будут председательствовать на заседании Координационного совета Турция - Саудовская Аравия.

    "В ходе встречи, как ожидается, будет подписано соглашение, касающееся владельцев обычных и дипломатических паспортов", - отметил источник.

    По его словам, в рамках обсуждений ситуации на Ближнем Востоке Фидан подтвердит стремление Турции к "региональной ответственности" в решении проблем и подчеркнет, что Анкара продолжит вносить конструктивный вклад в усилия по прекращению войны в Иране.

    Кроме того, он отметит, что события вокруг Ормузского пролива не должны привести к "новой напряженности и провокациям".

    Хакан Фидан Фейсал ибн Фархан Аль Сауд Безвизовый режим Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Турция Ормузский пролив

