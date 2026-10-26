"Ъ": Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки

Частичное возобновление экспорта российского дизтоплива пока не помогло снизить мировые цены.

Как передает Report, об этом пишет российское деловое издание "Коммерсант" ("Ъ").

По оценке аналитиков, росту котировок дизтоплива способствуют высокая стоимость нефти, ограниченные запасы нефтепродуктов и сезонные ремонты НПЗ. Для устойчивого снижения цен потребуется значительное и стабильное увеличение предложения.

Стоимость дизтоплива с поставкой в северо-западную Европу с учетом страховки и фрахта (CIF) 22 октября выросла на $8,5, до $1,48 тыс. за тонну, говорится в обзоре Platts, который приводит "Ъ". Аналитики указывают, что цены растут на фоне сообщений об атаках на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, несмотря на надежды на охлаждение рынка после возобновления экспорта российского дизтоплива.

В сентябре Platts оценивало стоимость дизтоплива на европейском рынке в рекордные $1,64 тыс. за тонну. До начала военных действий США и Ирана цена составляла около $714,72 за тонну.

Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.