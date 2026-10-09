США временно вывели поставки российского дизельного топлива из-под санкций

Министерство финансов США разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.

Как передает Report, об этом американское ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X.

"Сегодня по распоряжению президента Дональда Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США незамедлительно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок", - говорится в сообщении.