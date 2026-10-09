İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 23:31
    ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü 2027-ci il aprelin 7-dək sanksiyalardan azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayılıb.

    "Bu gün ABŞ Prezidenti Donald Trampın göstərişi ilə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi Rusiya dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünə icazə verən müvəqqəti ümumi lisenziyanı dərhal təqdim edir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Dizel yanacağı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Sanksiya paketi Rusiya Federasiyası
    США временно вывели поставки российского дизельного топлива из-под санкций
    US temporarily lifts sanctions on Russian diesel fuel exports
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:32

    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    01:16

    Fransada oğurlanmış məlumatların satışında şübhəli bilinən üç azyaşlı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:11

    Putinlə Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və İranı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:43

    Vens ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    23:31

    ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib

    Digər ölkələr
    23:25

    Panamada güclü zəlzələdə tikililər dağılıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Çexiya Prezidenti seçkilərdə iştirak etmək üçün məzuniyyətini yarımçıq qoyub

    Digər ölkələr
    23:03

    Tramp Putinlə Rusiyanın dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşma əldə edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti