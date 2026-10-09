ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2026
- 23:31
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ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü 2027-ci il aprelin 7-dək sanksiyalardan azad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayılıb.
"Bu gün ABŞ Prezidenti Donald Trampın göstərişi ilə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi Rusiya dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünə icazə verən müvəqqəti ümumi lisenziyanı dərhal təqdim edir", - deyə məlumatda qeyd olunub.
США временно вывели поставки российского дизельного топлива из-под санкций
US temporarily lifts sanctions on Russian diesel fuel exports
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