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    Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 23:00
    Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, назвав состоявшийся разговор "весьма успешным".

    По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн - в ноябре, а затем дополнительно 1 млн тонн.

    "Кроме того, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия в течение короткого времени поставит еще 3 млн тонн дизельного топлива", - написал американский президент.

    Трамп выразил уверенность, что эти поставки, наряду с заявленным им полным контролем США над Ормузским проливом, приведут к быстрому и значительному снижению цен на дизельное топливо как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

    Он подчеркнул, что снижение цен на топливо для американцев, особенно фермеров, владельцев ранчо и водителей грузовиков, является одним из его главных приоритетов.

    "Это очень важное и значимое объявление. Кроме того, необходимо понимать, что у Ирана не будет ядерного оружия", - заключил Трамп.

    Поставки топлива Дональд Трамп Владимир Путин
    Tramp Putinlə Rusiyanın dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşma əldə edildiyini açıqlayıb
    Trump says he reached deal with Putin on Russian diesel fuel supplies
    MiniBoss
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