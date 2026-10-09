Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, назвав состоявшийся разговор "весьма успешным".

По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн - в ноябре, а затем дополнительно 1 млн тонн.

"Кроме того, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия в течение короткого времени поставит еще 3 млн тонн дизельного топлива", - написал американский президент.

Трамп выразил уверенность, что эти поставки, наряду с заявленным им полным контролем США над Ормузским проливом, приведут к быстрому и значительному снижению цен на дизельное топливо как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

Он подчеркнул, что снижение цен на топливо для американцев, особенно фермеров, владельцев ранчо и водителей грузовиков, является одним из его главных приоритетов.

"Это очень важное и значимое объявление. Кроме того, необходимо понимать, что у Ирана не будет ядерного оружия", - заключил Трамп.