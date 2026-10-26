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    В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали 15 человек

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 22:45
    В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали 15 человек

    В районе Кумлуджа провинции Анталья на юго-западе Турции в аварии с микроавтобусом пострадали 15 туристов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местную прессу.

    Согласно информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус с туристами выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.

    Пострадавших в аварии 15 человек были доставлены в ближайшие больницы.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə turistləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 15 nəfər yaralanıb
    44 filmi
    44 filmi

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