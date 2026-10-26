В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали 15 человек
В регионе
- 26 октября, 2026
- 22:45
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В районе Кумлуджа провинции Анталья на юго-западе Турции в аварии с микроавтобусом пострадали 15 туристов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местную прессу.
Согласно информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус с туристами выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.
Пострадавших в аварии 15 человек были доставлены в ближайшие больницы.
По факту проводится расследование.
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