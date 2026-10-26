Türkiyədə turistləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 15 nəfər yaralanıb
Region
- 26 oktyabr, 2026
- 22:21
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Türkiyənin Antalya vilayətinin Kumluca rayonunda turistləri daşıyan mikroavtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı dərəyə aşıb.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürən və jandarm əməkdaşları cəlb olunub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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