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    Türkiyədə turistləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 15 nəfər yaralanıb

    Region
    • 26 oktyabr, 2026
    • 22:21
    Türkiyədə turistləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 15 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Antalya vilayətinin Kumluca rayonunda turistləri daşıyan mikroavtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı dərəyə aşıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürən və jandarm əməkdaşları cəlb olunub.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Antalya Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали 15 человек
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