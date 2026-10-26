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    В Иране предупредили об угрозе для судов, следующих вне установленного Тегераном маршрута

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 22:57
    В Иране предупредили об угрозе для судов, следующих вне установленного Тегераном маршрута

    Суда, нарушающие правила в Ормузском проливе и следующие вне установленного Ираном маршрута, находятся под угрозой.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и командующего Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.

    "Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) полностью контролируют побережье Персидского залива, острова, Ормузский пролив, деятельность в этом регионе находится под строгим контролем", - заявил он.

    По словам Абдоллахи, вопреки заявлениям США об открытости Ормузского пролива, этот стратегический водный путь полностью закрыт и находится под контролем КСИР.

    "[Иранская] армия полностью контролирует и охраняет открытые воды и побережье Оманского залива, отслеживает все передвижения противника в регионе и не допускает прохода судов-нарушителей. Судно, которое по какой-либо причине попытается двигаться вне установленного маршрута и предписаний Ирана, подвергнет свою безопасность риску", - добавил Абдоллахи.

    Ранее иранская сторона утверждала, что нефтяные танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе, тогда как Координационный центр морских торговых перевозок Военно-морских сил Великобритании (UKMTO) заявил, что суда были поражены неустановленными снарядами.

    Али Абдоллахи Ормузский пролив Хатам аль-Анбия Эскалация на Ближнем Востоке
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