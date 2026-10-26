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    Сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил публикации с победителями награды

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 23:06
    Сайт Золотого мяча по ошибке выложил публикации с победителями награды

    Официальный сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил пост с обладателем награды 2026 года.

    Как передает Report, об этом рассказал журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

    Доступными оказались новости про трех "победителей": Гарри Кейна ("Бавария"), Ламина Ямаля ("Барселона") и Килиана Мбаппе ("Реал").

    Юбилейная 70-я церемония состоится 26 октября в Лондоне в театре "Палладиум" и впервые пройдет вне Франции. Выбор английской столицы в качестве места проведения связан с тем фактом, что первым обладателем "Золотого мяча" стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Основная часть церемонии начнется во вторник в полночь по бакинскому времени.

    "Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле. Рекордсменом по количеству наград является Лионель Месси - восемь "Золотых мячей".

    Золотой мяч 2026 France Football Гарри Кейн Ламин Ямаль Килиан Мбаппе
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