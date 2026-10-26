Сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил публикации с победителями награды
- 26 октября, 2026
- 23:06
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Официальный сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил пост с обладателем награды 2026 года.
Как передает Report, об этом рассказал журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.
Доступными оказались новости про трех "победителей": Гарри Кейна ("Бавария"), Ламина Ямаля ("Барселона") и Килиана Мбаппе ("Реал").
"Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле. Рекордсменом по количеству наград является Лионель Месси - восемь "Золотых мячей".