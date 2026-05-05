Çində fişəng zavodunda partlayış nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB
- 05 may, 2026
- 10:42
Çinin mərkəzindəki Hunan əyalətində fişəng istehsalı zavodunda baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 26 nəfərə yüksəlib.
"Report" Çin KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Çanşa şəhərinin meri Çen Boçjan mətbuat konfransında bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, 61 nəfər yaralanıb.
Qeyd edək ki, partlayış bazar ertəsi "Huaşen" şirkətinin zavodunda baş verib.
Lyuyan şəhərindəki fövqəladə hadisə zonasına beş xilasetmə briqadası cəlb edilib, səfərbər olunmuş heyətin ümumi sayı 482 nəfər təşkil edir. Qeyd olunur ki, güclü detonasiya nəticəsində yaranan zərbə dalğası 300-400 m radiusda yerləşən binalara ziyan vurub.