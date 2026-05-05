    Çində fişəng zavodunda partlayış nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    • 05 may, 2026
    • 10:42
    Çində fişəng zavodunda partlayış nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Çinin mərkəzindəki Hunan əyalətində fişəng istehsalı zavodunda baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 26 nəfərə yüksəlib.

    "Report" Çin KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Çanşa şəhərinin meri Çen Boçjan mətbuat konfransında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, 61 nəfər yaralanıb.

    Qeyd edək ki, partlayış bazar ertəsi "Huaşen" şirkətinin zavodunda baş verib.

    Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Xunan əyalətindəki fişəng zavodunda baş verən partlayış qurbanlarının sayı 21-ə yüksəlib, daha əvvəl üç nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ÇXR Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə nəticəsində 61 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Lyuyan şəhərindəki fövqəladə hadisə zonasına beş xilasetmə briqadası cəlb edilib, səfərbər olunmuş heyətin ümumi sayı 482 nəfər təşkil edir. Qeyd olunur ki, güclü detonasiya nəticəsində yaranan zərbə dalğası 300-400 m radiusda yerləşən binalara ziyan vurub.

    Partlayış Çin Fişəng zavodu Ölən və yaralananlar
    В КНР в результате взрыва на заводе по производству фейерверков погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО
    Explosion at fireworks factory in China kills 26, injures 61

