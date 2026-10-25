Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Qarabağ"la heç-heçə edib
Futbol
- 25 oktyabr, 2026
- 20:00
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Misli Premyer Liqasının IX turunda "Sabah" "Qarabağ"la heç-heçə edib.
"Report"un məlumatına görə, "Dalğa Arena"da baş tutan görüşdə qapılara qol vurulmayıb.
Bu nəticədən sonra "Sabah" 20 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 3-cü pillədə olan "Qarabağ"ın isə 18 xalı var.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2), "Kəpəz" "Şəfa"nı (2:1) və "İmişli" "Şamaxı"nı (2:1) məğlub edib. "Neftçi" - "Turan Tovuz" matçı isə heç-heçə başa çatıb - 1:1.
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