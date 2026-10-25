"Сабах" и "Карабах" сыграли вничью в IX туре Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 25 октября, 2026
- 20:08
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"Сабах" и "Карабах" сыграли вничью в матче IX тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся на стадионе "Далга Арена", завершилась без забитых мячей - 0:0.
После этого результата "Сабах" с 20 очками возглавляет турнирную таблицу. "Карабах", набравший 18 очков, занимает третье место.
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" победила "Сумгайыт" (3:2), "Кяпаз" - "Шафа" (2:1), а "Имишли" - "Шамахы" (2:1). Встреча между "Нефтчи" и "Туран Товузом" завершилась вничью - 1:1.
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