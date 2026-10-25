Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub
Fərdi
- 25 oktyabr, 2026
- 19:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, 77 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda moldovalı Aleksandrin Qutunu məğlub edib.
Daha əvvəl Eldəniz Əzizli də dünya çempionu adını qazanıb.
Xatırladaq ki, turnir noyabrın 1-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
19:33
Foto
Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri 5 medalla başa vurubFərdi
19:31
Bəqai: ABŞ birtərəfli tələblərindən əl çəkmirRegion
19:27
Foto
U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun ilk qalibləri müəyyənləşibFərdi
19:26
Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olubFərdi
19:21
Qudərzi: ABŞ İranı nüvə potensialı və Hörmüz boğazından məhrum etmək istəyirRegion
19:00
Bakıda kafedə kütləvi dava ilə bağlı saxlanılan şəxslər həbs olunublarHadisə
19:00
Tramp İranla razılaşma bağlamaq, yoxsa müharibəyə davam etmək barədə seçim arasında qaldığını bildiribDigər ölkələr
18:46
Britaniya müdafiəyə əlavə milyardlarla funt sterlinq ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
18:20
Pezeşkian: İranda vahid məlumatların olmaması ayrı-seçkiliyə səbəb olubRegion