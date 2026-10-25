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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub

    Fərdi
    • 25 oktyabr, 2026
    • 19:26
    Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, 77 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda moldovalı Aleksandrin Qutunu məğlub edib.

    Daha əvvəl Eldəniz Əzizli də dünya çempionu adını qazanıb.

    Xatırladaq ki, turnir noyabrın 1-də başa çatacaq.

    Sənan Süleymanov Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri
    Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мира
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