Eldəniz Əzizli beşqat dünya çempionu olub
Fərdi
- 25 oktyabr, 2026
- 17:43
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Azərbaycan güləşçisi Eldəniz Əzizli Astanada keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda iranlı Payam Əhmədiyə 3:1 hesabı ilə qalib gələrək beşqat dünya çempionu olub.
Qeyd edək ki, bu gün Sənan Süleymanov (77 kq) da finalda moldovalı Aleksandrin Qutu ilə qarşılaşacaq.
Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира
Azerbaijani wrestler Eldaniz Azizli becomes five-time world champion
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