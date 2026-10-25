Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира

Азербайджанский борец Эльдениз Азизли завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Астане.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 55 кг спортсмен в финале победил иранца Паяма Ахмади со счетом 3:1 и стал пятикратным чемпионом мира.

Отметим, что сегодня в финале также выступит Сянан Сулейманов (77 кг), который встретится с представителем Молдовы Александрином Гуцу.