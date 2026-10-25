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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2026
    • 17:45
    Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира

    Азербайджанский борец Эльдениз Азизли завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Астане.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 55 кг спортсмен в финале победил иранца Паяма Ахмади со счетом 3:1 и стал пятикратным чемпионом мира.

    Отметим, что сегодня в финале также выступит Сянан Сулейманов (77 кг), который встретится с представителем Молдовы Александрином Гуцу.

    Чемпионат мира по борьбе Казахстан
    Eldəniz Əzizli beşqat dünya çempionu olub
    Azerbaijani wrestler Eldaniz Azizli becomes five-time world champion
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