Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мира
Индивидуальные
- 25 октября, 2026
- 19:27
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен в финале победил представителя Молдовы Александрина Гуцу.
Ранее чемпионом мира также стал азербайджанский борец Эльданиз Азизли.
Напомним, что турнир завершится 1 ноября.
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