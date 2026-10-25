Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен в финале победил представителя Молдовы Александрина Гуцу.

Ранее чемпионом мира также стал азербайджанский борец Эльданиз Азизли.

Напомним, что турнир завершится 1 ноября.