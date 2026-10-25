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    Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мира

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2026
    • 19:27
    Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мира

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен в финале победил представителя Молдовы Александрина Гуцу.

    Ранее чемпионом мира также стал азербайджанский борец Эльданиз Азизли.

    Напомним, что турнир завершится 1 ноября.

    Греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе Казахстан
    Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub
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