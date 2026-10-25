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    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub

    Fərdi
    • 25 oktyabr, 2026
    • 19:33
    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub

    Gənclərdən ibarət Azərbaycan millisi Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə Qran-Pri turnirini beş medalla başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın son günündə daha iki təmsilçimiz fəxri kürsüdə yer alıb.

    Əli Qazıməmmədov (-90 kq) və Davud Namazlı (-100 kq) üçüncü yeri tutaraq bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Xatırladaq ki, turnirin ilk günündə Vüsalə Hacıyeva (-57 kq) gümüş, Xədicə Qədəşova (-57 kq) və Hanna Zaytseva (-63 kq) isə bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub
    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub
    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub

    Cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Düşənbə
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