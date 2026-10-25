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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2026
    • 19:45
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе

    Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на турнире Гран-при в столице Таджикистана Душанбе, завоевав пять медалей.

    Как сообщает Report, в заключительный день соревнований еще два представителя Азербайджана поднялись на пьедестал почета.

    Али Газимамедов (до 90 кг) и Давуд Намазлы (до 100 кг) заняли третьи места и завоевали бронзовые медали.

    Напомним, что в первый день турнира Вюсаля Гаджиева (до 57 кг) завоевала серебряную медаль, а Хадиджа Гадашова (до 57 кг) и Ханна Зайцева (до 63 кг) стали бронзовыми призерами.

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе
    Азербайджанские дзюдоисты Таджикистан
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    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub
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