Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на турнире Гран-при в столице Таджикистана Душанбе, завоевав пять медалей.

Как сообщает Report, в заключительный день соревнований еще два представителя Азербайджана поднялись на пьедестал почета.

Али Газимамедов (до 90 кг) и Давуд Намазлы (до 100 кг) заняли третьи места и завоевали бронзовые медали.

Напомним, что в первый день турнира Вюсаля Гаджиева (до 57 кг) завоевала серебряную медаль, а Хадиджа Гадашова (до 57 кг) и Ханна Зайцева (до 63 кг) стали бронзовыми призерами.