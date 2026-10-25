Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Душанбе
Индивидуальные
- 25 октября, 2026
- 19:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на турнире Гран-при в столице Таджикистана Душанбе, завоевав пять медалей.
Как сообщает Report, в заключительный день соревнований еще два представителя Азербайджана поднялись на пьедестал почета.
Али Газимамедов (до 90 кг) и Давуд Намазлы (до 100 кг) заняли третьи места и завоевали бронзовые медали.
Напомним, что в первый день турнира Вюсаля Гаджиева (до 57 кг) завоевала серебряную медаль, а Хадиджа Гадашова (до 57 кг) и Ханна Зайцева (до 63 кг) стали бронзовыми призерами.
Последние новости
20:42
Во Франции активисты попытались сорвать выступление лидера "Национального объединения"Другие страны
20:34
Фото
Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в БакуФутбол
20:21
Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и УкраиныДругие страны
20:08
"Сабах" и "Карабах" сыграли вничью в IX туре Премьер-лиги АзербайджанаФутбол
19:58
МИД Ирана: США продолжают выдвигать односторонние требования на переговорахВ регионе
19:45
Фото
Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в ДушанбеИндивидуальные
19:37
Гударзи: США хотят лишить Иран ядерного потенциала и контроля над Ормузским проливомВ регионе
19:27
Азербайджанский борец Санан Сулейманов стал чемпионом мираИндивидуальные
19:25
В Саудовской Аравии два человека пострадали при падении обломков ракет хуситовДругие страны