Çində zavodların birində partlayış baş verib, ölən və yaralanan var
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 19:42
Çinin Lyuyan şəhərinin Quandu qəsəbəsində (Mərkəzi Çin) yerləşən fişəng istehsalı zavodunda partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Lyuyan şəhərinin Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinə istinadən "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Partlayış nəticəsində üç nəfər ölüb və 25 nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə yerli təcili və yanğınsöndürmə-xilasetmə xidmətlərinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda xilasetmə əməliyyatı davam edir.
Son xəbərlər
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45
Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdikXarici siyasət
23:32
Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılırİqtisadiyyat
23:28