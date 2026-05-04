İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 04 may, 2026
    • 20:20
    Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimli ölkəmizdə səfərdə olan serbiyalı həmkarı Nikola Selakoviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Adil Kərimli iki ölkənin əlaqələrinin Prezident İlham Əliyev ilə serbiyalı həmkarı Aleksandar Vuçiç arasında mövcud olan qarşılıqlı etimada və dostluğa əsaslanan münasibətlər zəminində ildən-ilə inkişaf etdiyini bildirib.

    Mədəniyyət nazirinin sözlərinə görə, Serbiyanın milli aviadaşıyıcısı "Air Serbia"nın 3 may tarixindən etibarən Belqradla Bakı arasında birbaşa uçuşlara başlaması əlamətdar hadisədir və bu, digər sahələrlə yanaşı, mədəniyyət sahəsində də əlaqələrin genişlənməsinə öz töhfəsini verəcək.

    Görüş zamanı mədəniyyət sahəsində əlaqələrin perspektivləri və gələcək layihələrlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan ilə Serbiya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-Serbiya münasibətləri Mədəniyyət Nazirliyi Adil Kərimli Nikola Selakoviç
    Foto
    Азербайджан и Сербия обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры
    Foto
    Azerbaijan, Serbia discuss cultural cooperation prospects

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti