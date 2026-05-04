Азербайджан и Сербия обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли провел встречу с находящейся в Баку сербской делегацией во главе с министром культуры Николой Селаковичем.

Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры Азербайджана, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что отношения между двумя странами развиваются на основе взаимного доверия и благодаря дружественным связям президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александара Вучича.

Адиль Керимли подчеркнул, что запуск прямых рейсов авиакомпании Air Serbia между Белградом и Баку с 3 мая станет важным фактором для расширения культурных связей.

Стороны также обсудили перспективные проекты и дальнейшее развитие сотрудничества в данном области.