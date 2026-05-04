Avstraliya Asiya-Sakit okean regionunda iqtisadi perspektivlərin pisləşdiyini bildirib
- 04 may, 2026
- 20:16
Asiya İnkişaf Bankının (ADB) əsas prioriteti mövcud iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün operativ, əlçatan və adaptiv yardımın göstərilməsi olmalıdır.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu bəyanatla bankın Avstraliyadan olan idarəedicisinin müavini vəzifəsini müvəqqəti icra edən Penni Morton ADB Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclasında rəhbərlərin işgüzar sessiyası zamanı çıxış edib.
O vurğulayıb ki, Asiya-Sakit okean regionunun iqtisadi perspektivləri pisləşməyə davam edir və Yaxın Şərqdəki hadisələrin inkişafı yaxın gələcəkdə potensial olaraq əhəmiyyətli çağırışlar yaradacaq.
"Region dövlətlərinin iqtisadiyyatları enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına, yanacaq və gübrələrin fiziki tədarük zəncirlərindəki pozuntulara, büdcə təzyiqlərinə, həmçinin pul köçürmələrinin həcminin və turist axınının azalmasına qarşı son dərəcə həssasdır. Bu, ADB-nin geniş miqyasda və öz müştərilərinin real ehtiyaclarına uyğun olaraq layiqli cavab verməli olduğu bir çağırışdır. Üzv ölkələrin sorğularına daha səmərəli reaksiya vermək məqsədilə bankın davam edən transformasiyası Yaxın Şərq münaqişəsinin tərəfdaş dövlətlərə təsirinin yaratdığı problemlərin həllində ADB-nin liderlik mövqeyi və operativ fəaliyyəti təsdiqlənib", - P. Morton bildirib.
Onun fikrincə, belə bir yardım ölkələrə riskləri idarə etməkdə, makroiqtisadi dayanıqlığı təmin etməkdə və xüsusilə Asiya-Sakit okean regionunun inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərində (SIDS) əhalinin ən həssas təbəqələrini qorumağa dəstək olmaq üçün çox əhəmiyyətlidir.
"Sakit okean regionu Avstraliya üçün prioritet istiqamətdir. Sakit okeanın inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri, eləcə də qeyri-sabitlik yaşayan və münaqişə vəziyyətlərindən təsirlənən üzv ölkələr iqlim dəyişikliklərinə, təbii fəlakətlərə və xarici şoklara kəskin dərəcədə məruz qalırlar, bu da məqsədyönlü və fərqləndirilmiş yardım tələb edir. Avstraliya ADB-nin Asiya-Sakit okean regionunda iştirakının genişlənməsini, o cümlədən adaptasiya olunmuş maliyyə alətlərini, siyasətin formalaşdırılmasına yardımı və yerli səviyyədə mövcudluğunun gücləndirilməsini alqışlayır. Mövcud iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün operativ, sadələşdirilmiş və çevik dəstəyin təmin edilməsi prioritet vəzifə olmalıdır", - o əlavə edib.
P. Morton hesab edir ki, ADB inkişaf maliyyələşdirilməsinin iqlim məqsədlərinə və regional prioritetlərə uyğunlaşdırılmasında mühüm liderlik funksiyasını yerinə yetirir: "Yaxın Şərqdəki böhran, ilk növbədə Asiya-Sakit okean regionunda enerji dayanıqlığının gücləndirilməsi üzrə uzunmüddətli işlərin sürətləndirilməsi və enerji sahəsində regional qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi zərurətini yalnız artırır".