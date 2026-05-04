Австралия заявила об ухудшении экономических перспектив в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Главным приоритетом Азиатского банка развития (АБР) должно стать предоставление оперативной, доступной и адаптивной помощи для преодоления актуальных экономических трудностей.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступила временно исполняющая обязанности заместителя управляющего от Австралии Пенни Мортон в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

Она подчеркнула, что экономические перспективы региона продолжают ухудшаться, а развитие событий на Ближнем Востоке в ближайшее время будет порождать потенциально значительные вызовы.

"Экономики государств региона чрезвычайно чувствительны к повышению цен на энергоносители, нарушениям в физических цепочках поставок топлива и удобрений, бюджетному давлению, а также к уменьшению объемов денежных переводов и снижению туристических потоков. Это тот вызов, на который АБР обязан дать достойный ответ - масштабно и в соответствии с реальными потребностями своих клиентов. Продолжающееся преобразование банка в целях более результативного реагирования на запросы стран-клиентов было убедительно подтверждено лидерской позицией и оперативными действиями АБР при решении проблем, вызванных воздействием ближневосточного конфликта на государства-партнеры", - заявила П. Мортон.

По ее мнению, такая помощь имеет первостепенное значение для содействия странам в управлении рисками, обеспечении макроэкономической устойчивости и защите наиболее уязвимых категорий населения, в особенности в малых островных развивающихся государствах (SIDS) Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Тихоокеанский регион является приоритетным направлением для Австралии. Малые островные развивающиеся государства Тихого океана, а также страны-члены, переживающие нестабильность и затронутые конфликтными ситуациями, испытывают острую подверженность климатическим изменениям, природным катастрофам и внешним шокам, что требует целенаправленной и дифференцированной помощи. Австралия приветствует расширение вовлеченности АБР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая адаптированные финансовые инструменты, содействие в формировании политики и укрепление присутствия на местном уровне. Приоритетной задачей должно стать обеспечение оперативной, упрощенной и гибкой поддержки для преодоления текущих экономических сложностей", - добавила она.

П. Мортон считает, что АБР выполняет значимую лидирующую функцию в приведении финансирования развития в соответствие с климатическими целями и региональными приоритетами: "Кризис на Ближнем Востоке лишь усиливает необходимость ускорения долгосрочной работы по укреплению энергетической устойчивости, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и углубления регионального взаимодействия в энергетической сфере".